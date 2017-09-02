Ученые установили предел продолжительности человеческой жизни

Голландские ученые установили предел продолжительности человеческой жизни, сообщается на сайте Тилбургского университета. У мужчин она составляет примерно 114 лет, у женщин — 115,7 года.

В процессе исследования ученые проанализировали данные о продолжительности жизни 75 000 жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 гг. в возрасте старше 94 лет. Специалисты пришли к выводу, что за последние 30 лет максимальная продолжительность жизни не изменилась, что свидетельствует о наличии предела.

В прошлом году к похожему выводу пришла группа американских ученых. По их данным, дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно.