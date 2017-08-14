Голодец сообщила об увеличении продолжительности жизни в России до 72,4 года

Средняя продолжительность жизни в России по итогам первого полугодия этого года составила, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 года, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, таким образом, по сравнению с прошлым годом средняя продолжительность жизни в России увеличилась на полгода.

Вице-премьер подчеркнула, что увеличение средней продолжительности жизни произошло благодаря снижению смертности.

«По итогам первого полугодия 2017 г. смертность сократилась до 12,9 на 1000 человек», - сказала Голодец.

В пресс-службе вице-премьера «Интерфаксу» уточнили, что за первое полугодие 2016 г. показатель смертности составлял 13,2 на 1000 человек.