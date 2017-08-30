Глава Минздрава сообщила о снижении смертности в России

В России по итогам июля произошло снижение общей смертности населения. Об этом сообщила в среду, 30 августа, руководитель Минздрава Вероника Скворцова.

«В стране - вчера только статистику получила за семь месяцев - 12,7 [составила общая смертность на тысячу населения]. Снизилась, была 12,9», - сказала Скворцова на совещании с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым в ходе рабочей поездки в республику в среду.

В середине августа вице-премьер Ольга Голодец говорила, что по сравнению с прошлым годом средняя продолжительность жизни в России в текущем году увеличилась на полгода. Так, по итогам первого полугодия 2017 г. она составила, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 года. По словам Голодец, увеличение средней продолжительности жизни произошло благодаря снижению смертности.