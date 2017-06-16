Рождаемость в Москве в 2017 году снизилась на 7,3%, смертность – на 2,5%

За январь-май в Москве зарегистрировано рождение 54 237 детей, что на 7,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из обнародованных данных столичного управления ЗАГС Москвы.

При этом за первые пять месяцев в Москве родились 6798 детей, у которых хотя бы один из родителей является иностранным гражданином, что составляет 12,5% от общего числа зарегистрированных рождений.

В последние несколько лет в столице наблюдался стабильный рост рождаемости. Так, в 2016 г. в городе родились 146 000 детей.

Вместе с тем, в Москве также снижается и смертность: за январь-май зарегистрирована смерть 50 991 человека, что на 2,5% ниже показателя первых пяти месяцев 2016 г. Из них только 713 человек - иностранцы (1,4%).

Число браков с начала года в Москве возросло на 4,7% по сравнению с 2016 г. и достигло 25 687. Примерно на такую же долю выросло и число разводов - до 18 397.