«Левада» выяснила, чего боятся россияне

Россияне больше всего боятся болезней близких (63%) и собственных проблем со здоровьем (48%), рассказали «Интерфаксу» в «Левада-центре».

42% респондентов на вопрос социологов, чего они больше всего боятся, упомянули бедность, нищету, 30% – возможность потери работы, 29% – возможность потери сбережений.

Мировой войны боятся 40% участников опроса, смерти – 33%, стихийных бедствий – 32% опрошенных.

По 29% признались, что опасаются нападения преступников, а также произвола властей, беззакония.

Старость пугает 27%, публичные унижения, оскорбления – 25%, СПИД – 23% респондентов. По 17% боятся ужесточения политического режима и возврата к массовым репрессиям.

Опрос был проведен 18–22 августа среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.