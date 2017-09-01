ВЦИОМ: 68% россиян боятся стать жертвами атаки, похожей на нападение в Сургуте

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что о нападении в Сургуте знают более половины россиян (63%), но знания большинства поверхностные (54% «что-то слышали, но не знают подробностей»). Лишь 9% сказали, что хорошо знают о происшедшем, 37% ничего не слышали о нападении.

Напомним, 19 августа 19-летний Артур Гаджиев напал с ножом на случайных прохожих. В результате инцидента семь человек получили ножевые ранения. Нападавший был ликвидирован сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено дело по ст. «Покушение на убийство». Однако некоторые СМИ сообщают, что следователи задерживают знакомых Гаджиева по подозрению в терроризме. Запрещенная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за происшедшее.

Половина опрошенных (51%) назвали нападение выходкой сумасшедшего, 8% считают, что это было бандитское нападение. Версии теракта придерживаются 12%, при этом 7% считают Гаджиева террористом-одиночкой, 5% полагают, что у него были сообщники. ВЦИОМ отмечает, что среди тех, кто в курсе деталей происшедшего, доля склоняющихся к версии теракта втрое выше.

Более половины (54%) респондентов считают, что на нападавшего никто не оказывал влияния, 9% полагают, что организаторами атаки были радикальные исламисты.

Большинство (68%) боятся стать жертвами аналогичного нападения, 9% уверены в своей безопасности, еще 23% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился 26-27 августа 2017 г. В исследовании принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.