«Новая газета»: СКР готовится объявить о разоблачении ячейки ИГ в Сургуте

Следственный комитет России (СКР) готовится объявить о разоблачении ячейки запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Сургуте, пишет «Новая газета». По данным издания, ячейка, о которой идет речь, состояла как минимум из пяти человек, включая 19-летнего Артура Гаджиева, который 19 августа напал с ножом на пешеходов в центре города и ранил семь человек.

На данный момент известно, что дело расследуется по статье «Покушение на убийство». «Новая газета» пишет, что, несмотря на это, следователи уже задержали десятки знакомых Гаджиева, четверым из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Ранее о задержаниях сообщало радио «Свобода».

Очевидцы рассказали «Новой газете» подробности произошедшего 19 августа. Гаджиев сначала пытался поджечь крупный торговый центр. Затем он выбежал на улицу и стал нападать на случайных прохожих. «Он действовал осознанно, выбирая своих жертв. Не тронул мужчину с ребенком, просто поинтересовался, его ли это ребенок, и прошел мимо», — пишет издание. Когда Гаджиев был застрелен, на его теле обнаружили муляж пояса смертника.

На следующий день после нападения информационное агентство «Исламского государства» выпустило ролик, в котором Артур Гаджиев (его опознали опрошенные журналистом знакомые молодого человека) в черной маске на фоне флага ИГ присягает на верность его лидеру и сообщает о предстоящей атаке как об акте мести.