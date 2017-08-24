Радио «Свобода»: нападение в Сургуте расследуется как теракт

Нападение в Сургуте квалифицировано как «покушение на убийство», при этом правоохранители задерживают предполагаемых сообщников нападавшего по подозрению в пособничестве терроризму. Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на местную мусульманскую общину и источники, близкие к следственным органам. По их данным, задержаны уже 10 человек, двоим уроженцам Дагестана предъявлено обвинение.

В субботу, 19 августа, 19-летний Артур Гаджиев напал с ножом на прохожих в центре Сургута. Семь человек с ножевыми ранениями были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ответственность за происшедшее в тот же день взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Официальные источники не стали комментировать эту информацию. В СКР отметили только, что рассматриваются все версии происшедшего, но теракт не является основной версией.