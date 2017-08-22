ИГ опубликовало посмертное видеообращение боевика, напавшего на Сургут

Информационное подразделение запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), русскоязычное Furat Media, опубликовало видеообращение «Масуда аль-Сургути». Этот молодой человек похож на Артура Гаджиева – боевика, ранившего в центре Сургута 7 человек. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, специализирующаяся на отслеживании деятельности террористов.

На записи боевик призывает мусульман организовывать нападения на неверных при помощи «ножей и шуруповертов». Рядом с «аль-Сургути» виден топор и флаг ИГ.

19 августа в центре Сургута 19-летний Артур Гаджиев ранил ножом семь человек, после чего был застрелен полицейским. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ. Однако власти России не случившееся терактом. Главное следственное управление СК в Сургуте ведет уголовное дело о покушении на массовое убийство.