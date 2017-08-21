СМИ узнали подробности о нападении в Сургуте и личности напавшего

С ножом на людей в Сургуте напал 19-летний Артур Гаджиев, до недавнего времени работавший охранником в супермаркете. Как сообщает «Коммерсантъ», он зашел в торговый центр «Северный» около 11 утра, переоделся в темный длинный халат и балаклаву, прикрепил к поясу муляж взрывного устройства – красную сумочку. После этого он разлил в коридоре ТЦ горючую жидкость и попытался совершить поджог, но охранники не дали огню разгореться. Около 11.20 он нанес резаное ранение женщине в помещении центра и после этого уже вышел на улицу и начал нападать на людей там. После того как Гаджиева застрелил полицейский, следствие квалифицировало инцидент как покушение на массовое убийство. Представители дагестанской диаспоры Сургута сообщили, что Артур Гаджиев и его семья им не известны.

Сотрудница одного из ателье в ТЦ «Северный» рассказала Русской службе ВВС, что человека, похожего на Гаджиева, ее коллеги видели в здании за несколько дней до нападения. Сопоставив информацию очевидцев и СМИ, ВВС сообщила, что женщину в «Северном» напавший ударил топором, который бросил на месте нападения. Затем у театра «Аврора» он ударил ножом еще одного человека, и оружие осталось в теле пострадавшего. Затем Гаджиев забрал кухонный нож в магазине «Овощи и фрукты» на проспекте Ленина, по словам одной из продавщиц, которая видела это.

Еще один очевидец сообщил, что сам еле увернулся от удара, а нож порезал ему кепку. По его утверждению, «юноша с ножом ничего не выкрикивал и вел себя как адекватный человек, но "шел убивать, конкретно», хотя не стал трогать мужчину с маленьким ребенком.

Работавшие в одном магазине с Гаджиевым сотрудники называли его тихим и вежливым человеком, также вспомнили о его чрезвычайной религиозности. Один из сотрудников утверждает, что администрация «супермаркета» расторгла с контракт с ЧОПом «Антей», где работал Гаджиев, якобы из-за того, что Гаджиев регулярно в пятницу прерывал работу для намаза. «Он работал охранником в ЧОП "Антей", отношения с которым торговой сетью были прекращены с декабря 2016 г. в связи с низким качеством предоставляемых услуг», – сообщил представитель сети «Перекресток». Также из-за намазов Гаджиева якобы отчислили из Сургутского политехнического колледжа, утверждает местный журналист со ссылкой на общих знакомых.