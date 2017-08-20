Дело о нападении в Сургуте передано в Главное следственное управление СКР

Уголовное дело о нападении на прохожих в Сургуте по поручению председателя Следственного комитета России передано в Главное следственное управление.

В субботу около 11.20 по местному времени (9.20 мск) в центре Сургута молодой человек, вооруженный ножом, напал на прохожих. В результате инцидента семь человек получили ножевые ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

Нападавший был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками ППС. Его личность установлена. По уточненным данным, это житель Сургута 1998 года рождения.

Запрещенная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение. Официальные источники не комментировали эту информацию. В СКР заявили, что следствие рассматривает все возможные версии.