В Сургуте вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре Сургута. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому округу.

В результате инцидента восемь человек получили ножевые ранения, все пострадавшие госпитализированы.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками ППС, прибывшими на место происшествия. Его личность и мотивы устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).