Президент Турции заявил о внесении депозита за российские С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона внесла депозит за покупку в России зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет газета Hurriyet.

«Наши друзья уже подписали соглашение по С-400. Депозит, насколько я знаю, также уже оплачен», – сказал он. «Решения, касающиеся нашей независимости, принимать нам. Мы ответственно относимся к мерам в сфере безопасности и обороны нашей страны», – отметил Эрдоган.

В июле в ряде СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 за $2,5 млрд.

В июле обеспокоенность в связи со сделкой по поставкам в Турцию С-400 выражал глава комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ выразил недоумение, «почему это должно кого-то беспокоить», и пояснил, что Анкаре было «важно» выбрать предприятие для сотрудничества, тем более что подобные обращения поступали и в США. Тогда же он заявил, что переговоры с российской стороной по поводу сделки «по большей части» завершены. «С божьей помощью мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить», – рассказывал Эрдоган депутатам парламента.