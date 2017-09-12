70% россиян выступают за единый учебник по основным школьным предметам

Большинство россиян (70%) считают, что по каждому школьному предмету в стране должен быть основной (базовый) учебник и учебники для углубленного изучения, сообщает ВЦИОМ по итогам опроса.

В свою очередь, каждый четвертый (25%) полагает, что у школ должна быть возможность выбрать для детей более подходящие, по их мнению, учебники. 5% ответить затруднились.

К числу основных дисциплин, где наличие базового учебника считается обязательным, относят прежде всего русский язык (57% от числа тех, кто считает их разработку актуальной) и математику (55%).

Высок запрос на разработку единых учебных пособий и по таким дисциплинам, как история (43%), литература (41%).

Замыкают рейтинг по итогам опроса основы религиозных культур и светской этики и рисование – их назвали лишь по 7% респондентов.

Немногим менее трети сторонников введения единых учебников (30%) считают, что они должны быть разработаны по всем предметам.

В преддверии нового учебного года министр образования Ольга Васильева заявила, что школьники не должны учиться по 1500 учебникам – их число нужно сокращать.