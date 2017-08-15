Васильева не поддерживает введение общероссийской школьной формы

Министр образования и науки Ольга Васильева считает, что в России нет необходимости вводить единую школьную форму. При этом она поддерживает введение формы для учеников одной школы.

«Я не говорю о единой школьной форме для всей страны. Но если у каждой школы будет свой форма, как в "Артеке" она есть у каждого лагеря, это будет правильно», - сказала министр во время визита в международный детский центр «Артек» в Крыму.

Форма должна быть «красивой, удобной и запоминающейся», считает Васильева. «Практически все серьезные школы во всем мире имеют свою форму», - добавила она.

Также руководитель Минобрнауки приняла участие в обсуждении преподавания основ религиозной культуры и светской этики. В пресс-службе «Артека» сообщили, что министр подчеркнула «культурологический аспект» этого школьного предмета и отдельно отметила, что здесь нет противоречия «со светским характером российского государства».

«Когда вы открываете учебник каждого конфессионального модуля, то видите, что параграф начинается у всех одинаково, с фразы о том, что наша страна является многоконфессиональной и многонациональной. Почему это необходимо? Потому что мы должны знать и культуру, и религию людей, проживающих на нашей территории, их литературу, которая стала неотъемлемой частью российской литературы. Еще один модуль - светская этика, это глубокий философский предмет, который выбирают многие школы», - заявила Васильева.