Васильева заявила о «возвращении школ в государство»

Министр образования и науки России Ольга Васильева анонсировала масштабную реформу школьного образования в России - передачу школ от муниципальных властей региональным.

«Когда принималась эта реформа (1990-е гг.), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, - я позволю себе такой термин произнести - "государственных школ". То есть возвращения школ в государство и выстраивания государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», - сказала Васильева на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

Васильева отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния. Она добавила, что такое переподчинение позволит создать единое образовательное пространство - привести образовательные программы в разных городах и селах в соответствие с теми, что разрабатываются на федеральном уровне.

По словам руководителя Минобрнауки, реформа начнется с «пилотного проекта» - 16 регионов уже изъявили желание в нем участвовать, а в Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге такой эксперимент в той или иной форме уже начался.