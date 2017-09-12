Два сотрудника СКР стали фигурантами дела о взятке в размере $500 000

Следствие возбудило уголовное дело по факту получения взятки в размере $500 000 в отношении главы управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, обвиняемых в коррупции, сообщил адвокат Андрей Гривцов.

«Первое дело было возбуждено по обвинению в получении взятки в 500 000 евро, теперь вот это новое дело, но здесь обвинение в получении $500 000», – сказал Гривцов, который представляет интересы Максименко.

19 июля 2016 г. Максименко, Ламонов и первый замруководителя столичного главка СКР Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а по местам их работы и жительства прошли обыски.

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР покровительствовали подручным криминального авторитета Захария Калашова и получили от него взятку в размере 500 000 евро для переквалификации обвинения по делу о перестрелке на Рочдельской улице и освобождения из-под стражи одного из фигурантов – Андрея Кочуйкова.