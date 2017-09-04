СМИ: сотрудники ФСБ провели обыски у начальника управления СКР по Москве

Руководитель Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов стал подозреваемым по делу своего заместителя Дениса Никандрова. Последнего обвиняют в получении взятки, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дрыманов проходил по делу Никандрова свидетелем, однако сейчас статус его изменен, он стал подозреваемым», - уточнил он.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что статус Дрыманова не изменен. «В отношении Дрыманова в настоящий период времени проводятся следственные оперативные мероприятия, включающие в себя обыски, дополнительные допросы и очные ставки. Статус Дрыманова остается пока прежним, он свидетель», - сказал источник. В отношении него проводятся следственно-оперативные мероприятия.

По словам источника, в ближайшее время статус может быть изменен - со свидетеля на подозреваемого или обвиняемого. По информации источника, знакомого с ситуацией, Дрыманов находится на своем рабочем месте.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете Дрыманова.

Как пишет интернет-портал Legal.Report со ссылкой на источники, сотрудники ФСБ провели обыски у Дрыманова еще 1 сентября «в жилище и на даче руководителя столичного главка СКР». Обыски произведены в рамках дела Никандрова.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Дрыманов был допрошен по делу Никандрова в качестве свидетеля». По словам другого источника, Дрыманов находится на работе и в понедельник провел ряд совещаний.

Ранее были арестованы руководитель службы собственной безопасности СКР Михаил Максименко, руководитель управления собственной безопасности Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Александр Ламонов и Никандров. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по факту вымогательства 8 млн руб. Главным фигурантом дела является «вор в законе» Захарий Калашов ( кличка Шакро Молодой).

В декабре 2015 г. в ресторане Elements на ул. Рочдельская произошла перестрелка между группировками Калашова и экс-сотрудника МВД Эдуарда Буданцева. Из 10 пятеро человек были ранены, двое из них позже скончались в больнице. По информации следствия, члены группировки Калашова, выступающие на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой, требовали от владелицы Elements Жанны Ким 8 млн руб. за дизайнерские услуги. Ким, в свою очередь, обратилась за помощью к Буданцеву.

По мнению следствия, Никандров с коллегами получили взятку от Калашова в размере 500 000 евро за покровительство. За полученные деньги высокопоставленные сотрудники СКР должны были воспрепятствовать расследованию уголовного дела о перестрелке.