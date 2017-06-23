«Росбалт»: сотрудники СКР просили 5 млн евро за освобождение приближенного Шакро Молодого

Общая сумма взятки, которую должны были получить высокопоставленные сотрудники СКР Денис Никандров и Михаил Максименко за освобождение Андрея Койчукова (Итальянец), приближенного Захария Калашова (Шакро Молодой), составляет 5 млн евро. Об этом сообщает «Росбал» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, во время бесед Никандрова, Максименко и еще одного сотрудника СКР Александра Ламонова, которые фиксировали контрразведчики, речь шла о «пятерке», «пяти лямах» и т. д. Имелись в виду 5 млн евро. На момент задержания представителей СКР было зафиксировано получение ими 500 000 евро. Эти деньги через посредника лично передал Шакро Молодой.

Остальную сумму согласились выплатить несколько бизнесменов, связанных с «вором в законе». «Как минимум один из этих бизнесменов установлен, он сейчас проживает за пределами России, на повестки не реагирует. Сейчас решается вопрос о его возможном объявлении в розыск», — сказал собеседник агентства.