Оппозиционера Удальцова выпустили из ОВД без составления протокола

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, задержанный в среду в ходе одиночного пикета у здания Госдумы, вышел на свободу без предъявления обвинений.

«Несколько минут назад меня и другого участника акции освободили из ОВД "Тверское". Сотрудники полиции признали, что нарушений нами допущено не было; как они сказали, возникло недопонимание», - сказал сам Удальцов «Интерфаксу».

Он отметил, что полицейские провели с ними профилактическую беседу и отпустили без составления протокола. Возможно, действия сотрудников полиции будут обжалованы, добавил Удальцов.