Сергей Удальцов задержан за пикет у Госдумы

Недавно вышедший из колонии координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов задержан в ходе одиночного пикета у здания Госдумы, сообщила его жена Анастасия Удальцова. «Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД», - написала она в Twitter.

«Задержали двоих, Сергея и Алексея Воронцова, который в данный момент непосредственно стоял с плакатом. Это был одиночный пикет, Сергей в момент задержания стоял рядом», - сказала Удальцова «Интерфаксу».

По ее словам, серия одиночных пикетов у Госдумы проводилась с требованием проведения широкой амнистии к 100-летию революции. На фото Удальцов держит небольшой плакат «Требуем широкой амнистии».

В августе этого года Сергей Удальцов, отсидев 4,5 г. по «Болотному делу», вышел на свободу. В 2014 г. Мосгорсуд приговорил Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 г. лишения свободы за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 г. и подготовку новых беспорядков. Уголовное дело было возбуждено после выхода на телеканале НТВ документального фильма «Анатомия протеста – 2», в котором была показана видеозапись прошедшей в Минске в июне 2012 г. встречи Удальцова и его соратников с главой комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Речь шла о финансировании российского протестного движения из-за рубежа. Сотрудники НТВ, направившие запись передачи в СКР, заявили, что оригинал записи утерян.