Удальцов не исключил возможности «тактического союза» с Навальным

Оппозиционер Сергей Удальцов считает, что может заключить «тактический союз» с Алексеем Навальным. «Тут речь не идет о каком-то супердоверии. У меня полного доверия к нему не будет никогда. Особенно после тех событий, которые произошли. Но тактически можно взаимодействовать», — сказал он в эфире телеканала «Дождь».

Оппозиционер отметил, что не собирается «жечь мосты», однако у него есть претензии к Навальному. «Мы же не будем сейчас забегать далеко вперед. И одними даже президентскими выборами жизнь не ограничивается. После них конец света не настанет. Поэтому жечь мосты, клеймить кого-то позором — нет. <...> Если бы я сказал, что я его люблю и сейчас пойду расцелую, это было бы лукавством. У меня есть к нему в человеческом плане некоторые претензии», — добавил он.

На первой пресс-конференции после освобождения Удальцов заявил, что митинговать за Навального не будет, поддерживать его на президентских выборах - тоже. Он собирается встретиться с Навальным, чтобы обсудить события на Болотной площади и его позицию, и уже после этого решит, взаимодействовать с ним или нет.