Навальный прокомментировал обвинения Удальцова в провоцировании арестов митингующих

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал обвинения координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в том, что он 6 мая 2012 г. подставлял участников акции под аресты и репрессии. В эфире канала «Навальный.LIVE» он предположил, что Удальцова, только что вышедшего из колонии, могли ввести в заблуждение. Он также выразил удивление, что видит в окружении Удальцова адвоката Виолетту Волкову, которая, по его мнению, выглядит как «куратор» этого политика. Он выразил надежду, что Удальцов скоро разберется в представителях своего окружения и вырвется из-под влияния Волковой и «тех, кого она представляет», и посоветовал ему быть осторожнее «в выборе куратора».

На первой пресс-конференции после освобождения Удальцов заявил, что митинговать за Навального не будет, поддерживать его на президентских выборах - тоже. Он собирается встретиться с Навальным, чтобы обсудить события на Болотной площади и его позицию, и уже после этого решит, взаимодействовать с ним или нет. Напомнил он и о действиях некоторых оппозиционеров во время событий на Болотной площади 6 мая: «Илья Пономарев бегал и говорил, что надо прорывать оцепление полиции. У меня были к этому вопросы. Алексей Навальный за день до этого предлагал сидеть у кинотеатра "Ударник", сразу заведомо подставив людей под репрессии: что это - недальновидность или сознательное желание подставить людей? Сейчас тоже людей на массовых акциях подставляют под дубинки, не знаю, что это - такая стратегия? Мне кажется, это неправильно», - заявил Удальцов.

Блогер Рустем Адагамов затем выложил в Twitter видеозапись лидеров оппозиции на акции 6 мая 2012 г. на Болотной площади. Там видно, как Навальный, Борис Немцов и еще несколько человек сидят на асфальте, а Удальцов стоит рядом с мегафоном, а затем слышно объявление в мегафон о начале сидячей забастовки.

В суде на процессе по «болотному делу» Навальный заявлял, что никакой сидячей забастовки в тот день не было, организаторы лишь попытались дать понять другим участникам мероприятия, что необходимо остановиться и избежать давки. «Надо было как-то дать понять людям, которые напирают сзади, что нужно остановиться, но сделать это было весьма сложно, поэтому я и другие организаторы приняли решение присесть и визуально показать, что дальше двигаться нельзя», - показал он. Продолжалось это, по его словам, около 15 минут. Навальный добавил, что в итоге он смог пройти к сцене, где его задержали и доставили в ОВД «Якиманка», и что произошло потом, он не знает.