Удальцов прокомментировал позицию по крымскому вопросу

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов поддерживает присоединение Крыма к России, так как таково было решение населения полуострова. Как передает ТАСС, он прокомментировал свою позицию по этому вопросу на первой пресс-конференции после освобождения из колонии. Когда в Крыму весной 2014 г. проходил референдум о присоединении к России, политик отбывал срок по обвинению в организации массовых беспорядков в Москве.

По словам Удальцова, у него есть информация из разных источников, что жители Крыма действительно так захотели - быть с Россией. «И я, как человек левых, демократических убеждений, не могу этому противоречить, не могу этому противостоять», - добавил он. Он не может выступать против присоединения Крыма к России только ради подтверждения своего оппозиционного мировоззрения. «Правильное оно или нет, это их [жителей Крыма] решение. Демократия так демократия», - объяснил политик.

Ополченцы Донбасса для Удальцова - «герои, люди мужественные, которые не по кустам отсиживаются».

Также на этой пресс-конференции он заявил, что президента Владимира Путина и его неолиберальный курс он не поддерживает, но не поддерживает и выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты. По его мнению, левым силам следует объединиться и выдвинуть единого кандидата.