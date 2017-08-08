Сергей Удальцов вышел из колонии

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, осужденный на 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 г., вышел из тамбовской колонии № 3. Он отбыл полный срок наказания, в УДО ему отказывали. Как сообщила ТАСС его адвокат Виолетта Волкова, встречали политика только члены семьи.

Жена Удальцова Анастасия в Facebook уточнила, что предполагалось, что оппозиционера освободят 9 августа, затем оказалось, что это ошибка и о настоящей дате его освобождения стало известно совсем недавно. Она пообещала, что он ответит на все вопросы на пресс-конференции 10 августа. По ее словам, Удальцов «полон оптимизма и позитивных эмоций».

24 июля 2014 г. Мосгорсуд приговорил оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 года колонии общего режима каждого. Суд решил, что они виновны в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 г. и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории России. Подсудимые и их защита настаивали на незаконности и политизированности процесса и просили суд вынести оправдательный приговор.

Суд и следствие установили, что подсудимые планировали организовать массовые беспорядки на всей территории России. В этом им помогал уже осужденный по этому делу Константин Лебедев, а финансировал все это грузинский политик Гиви Таргамадзе. Его деньги подсудимые тратили на печать агитационных листовок, поездки по России для поиска сторонников, также ежемесячно они получали по 50 000 руб.

Уголовное дело против Удальцова, Развозжаева и еще одного оппозиционера, Константина Лебедева, было возбуждено после проверки материалов, изложенных в фильме «Анатомия протеста – 2», где фигурировала запись встречи оппозиции с Гиви Таргамадзе. Гособвинение считает, что Удальцов и Развозжаев действовали по наущению Таргамадзе, стремившегося к дестабилизации общественно-политической обстановки с целью отомстить Владимиру Путину за войну с Грузией. О результатах своей подрывной деятельности Таргамадзе докладывал президенту Грузии Михаилу Саакашвили, заявлял в суде гособвинитель. К осуществлению преступного замысла грузинский политик привлек Лебедева, а тот, в свою очередь, Удальцова и Развозжаева, которые получили на эти цели около $150 000. Лебедев признал вину, пошел на сделку с правосудием и в апреле 2013 г. был осужден к 2,5 года лишения свободы, а в мае 2014 г. освобожден условно-досрочно.

По версии прокуроров, 6 мая 2012 г. Удальцов спровоцировал давку на Болотной, усевшись на землю и призывая других участников акции к сидячей забастовке. В его планы входили прорыв оцепления и организация палаточного лагеря у Кремля. Для этого он совершал поездки по регионам, вербуя сторонников, организовал sms-рассылку с призывом прийти на митинг. Доказательством организации массовых беспорядков стали лозунги митингующих «Мы здесь власть», «Идем на Кремль», а также обломки палок, прутьев и бутылок, обнаруженные на месте происшествия.