Число жертв урагана «Ирма» достигло 55 человек

Жертвами урагана «Ирма» в США и странах Карибского бассейна стали как минимум 55 человек, сообщает агентство Associated Press (AP).

Не менее 18 человек погибли на территории Соединенных Штатов: 12 во Флориде, четыре случая гибели зафиксированы в Южной Каролине, еще два - в Джорджии. Вместе с тем общее число жертв в странах Карибского бассейна составляет не менее 37 человек, отмечает AP.

В минувшее воскресенье «Ирма», пришедший во Флориду ураганом четвертой категории, утратил значительную часть энергии и был понижен до второй категории.