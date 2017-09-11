Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия

Наибольшую угрозу продолжает представлять не штормовой ветер, а штормовой нагон воды высотой до 3 м на западном побережье полуострова
ERIK S. LESSER / EPA / VOSTOCK Photo
Ураган «Ирма» в понедельник обрушился на центральные районы Флориды. Президент США Дональд Трамп сегодня объявил Флориду зоной стихийного бедствия и пообещал направить в третий по населению штат США все ресурсы федерального правительства.
В выходные, выйдя на сушу в четвертой категории, ураган ослабел до второй категории. Тем не менее наибольшую угрозу продолжает представлять не штормовой ветер, а штормовой нагон воды высотой до 3 м на западном побережье полуострова.
Экономический ущерб от «Ирмы» может составить до $300 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на международных страховщиков, Barclays оценивал его в $200 млрд. Таким образом, ураган становится самым разрушительным в истории США. До сих пор первенство принадлежало урагану «Катрина», затопившему в 2005 г. Новый Орлеан: ущерб от него в ценах 2017 г. составил $160 млрд.
Ожидается, что «Ирма» приведет к гибели до пятой части урожая цитрусовых – одной из отраслей специализации штата.
Goldman Sachs прогнозирует, что «Ирма» вместе с ураганом «Харви», обрушившимся недавно на Техас, вызовет падение ВВП США на 0,8–1 п. п. в III квартале, однако в следующих трех кварталах ожидается компенсационный рост за счет инвестиций в восстановление разрушенной инфраструктуры.
Приказ об эвакуации перед ураганом затронул почти треть (6,5 млн) из 21-миллионного населения Флориды. По данным местных энергетических компаний, без электричества оставались до 9 млн домов.
«Ирма» обрушилась на США
Carlos Barria / Reuters
В понедельник 11 сентября ураган «Ирма» обрушился на центральную Флориду. Над сушей он ослабел до второй категории с четвертой, однако опасность затопления из-за штормового нагона воды сохраняется
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ERIK S. LESSER / EPA / VOSTOCK Photo
Штормовой нагон воды достигает высоты в 3 м на западном побережье полуострова
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ERIK S. LESSER / EPA / VOSTOCK Photo
Тем, кто не успел покинуть опасные районы, рекомендовано оставаться на местах, потому что эвакуироваться уже поздно
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Monroe County Sheriff’s Office via AP
Президент США Дональд Трамп сегодня объявил Флориду зоной стихийного бедствия и пообещал направить в третий по населению штат США все ресурсы федерального правительства
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Wilfredo Lee / AP
«Этот ураган обладает огромной разрушительной силой, и я прошу всех, кто окажется в зоне его действия, выполнять все указания властей. Собственность можно восстановить, жизнь — нет, поэтому вопросы безопасности должны стоять на первом месте», — обратился Трамп к гражданам
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Carlos Barria / Reuters
Более 3 млн человек в штате остались без электричества, сообщила 10 сентября крупнейшая энергетическая компания штата FPL
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Carlo Allegri / Reuters
Шериф одного из округов американского штата Флорида посоветовал не открывать стрельбу в сторону урагана «Ирма». Таким образом он отреагировал на инициативу, с которой выступили несколько местных владельцев оружия, сообщает «Интерфакс»
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Wilfredo Lee / AP
Ураган в Майами
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Stephen Yang / Reuters
«Во Флориде урагана, сопоставимого с «Ирмой», не было 25 лет, – ужасается эксперт по природным катастрофам Nottingham Trent University Стивен Годби. – Но с тех пор и население, и активы существенно увеличились, а значит, и ущерб может быть больше»
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Wilfredo Lee / AP
Florida Power & Light Company закроет две атомные электростанции во Флориде, а фермеры могут потерять урожай на $1,2 млрд – во Флориде выращиваются помидоры, апельсины, фасоль, огурцы, кабачки и сахарный тростник
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David Goldman / AP
По силе «Ирма» превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям
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Gerald Herbert / AP
Barclays оценивает застрахованные убытки от урагана «Ирма» в $50 млрд, а при неблагоприятном сценарии – до $130 млрд. Lloyd of London говорит о $131 млрд убытков, некоторые эксперты полагают, что «Ирма» нанесет больший ущерб, чем «Харви», – $180 млрд.