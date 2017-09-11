Трамп объявил Флориду зоной стихийного бедствия

Ущерб от урагана «Ирма» может стать самым большим в истории США

Наибольшую угрозу продолжает представлять не штормовой ветер, а штормовой нагон воды высотой до 3 м на западном побережье полуострова ERIK S. LESSER / EPA / VOSTOCK Photo

Ураган «Ирма» в понедельник обрушился на центральные районы Флориды. Президент США Дональд Трамп сегодня объявил Флориду зоной стихийного бедствия и пообещал направить в третий по населению штат США все ресурсы федерального правительства.

В выходные, выйдя на сушу в четвертой категории, ураган ослабел до второй категории. Тем не менее наибольшую угрозу продолжает представлять не штормовой ветер, а штормовой нагон воды высотой до 3 м на западном побережье полуострова.

Экономический ущерб от «Ирмы» может составить до $300 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на международных страховщиков, Barclays оценивал его в $200 млрд. Таким образом, ураган становится самым разрушительным в истории США. До сих пор первенство принадлежало урагану «Катрина», затопившему в 2005 г. Новый Орлеан: ущерб от него в ценах 2017 г. составил $160 млрд.

Ожидается, что «Ирма» приведет к гибели до пятой части урожая цитрусовых – одной из отраслей специализации штата.

Goldman Sachs прогнозирует, что «Ирма» вместе с ураганом «Харви», обрушившимся недавно на Техас, вызовет падение ВВП США на 0,8–1 п. п. в III квартале, однако в следующих трех кварталах ожидается компенсационный рост за счет инвестиций в восстановление разрушенной инфраструктуры.

Приказ об эвакуации перед ураганом затронул почти треть (6,5 млн) из 21-миллионного населения Флориды. По данным местных энергетических компаний, без электричества оставались до 9 млн домов.

«Ирма» обрушилась на США