Потери страховщиков от «Ирмы» оценили в $130 млрд

Пока жители Флориды бегут от урагана, его первый удар приняли на себя облигации катастроф

«Ирма» может оставить без электричества более 3 млн домохозяйств и компаний Netherlands Ministry of Defense / Gerben van Es / REUTERS

13 выпусков облигаций катастроф на сумму $1,4 млрд сильно подешевеют из-за урагана «Ирма», движущегося вдоль островов Карибского бассейна в сторону Флориды, прогнозирует агентство S&P. Хотя ураган ослаб с пятой до четвертой категории, он остается одним из самых мощных в Атлантике за всю историю. В выходные он должен подойти к Флориде, откуда власти уже эвакуируют 650 000 человек.

Barclays оценивает застрахованные убытки от урагана «Ирма» в $50 млрд, а при неблагоприятном сценарии – до $130 млрд. Lloyd of London говорит о $131 млрд убытков, некоторые эксперты полагают, что ущерб от «Ирмы» может превзойти последствия урагана «Харви» (до $180 млрд), от которого неделю назад пострадал Техас.

«Во Флориде не было урагана, сопоставимого с «Ирмой», уже 25 лет, когда по штату прошелся ураган «Эндрю», от которого погибли 65 человек и было разрушено 25 000 домов, – отмечает эксперт по природным катастрофам Nottingham Trent University Стивен Годби, – но с тех пор и население и активы существенно увеличились, а значит, и ущерб может быть больше». «По сравнению с «Ирмой» ураганы «Хьюго» и «Мэрилин» выглядят короткими ливнями», – говорит фотограф Стив Рокстейн.

Катастрофа и облигации

В финансовом секторе первый удар урагана приняли на себя акции перестраховочных компаний и облигации катастроф. Акции Everest Re в четверг подешевели на 6,79%, акции XL Re – на 5,12%. Выпуск бондов катастроф на $125 млн, размещенный в этом году Heritage Insurance Holdings, во вторник дешевел до 50% номинала, пишет FT. Выпуск на $325 млн, размещенный Everst Re, в среду подешевел на 9% до 94% номинала.

Во II квартале было размещено $6 млрд бондов катастроф – это рекорд, а размер этого рынка составляет $26 млрд. Эмитентами таких облигаций обычно выступают страховые и перестраховочные компании, а покупателями – хедж-фонды, пенсионные фонды и другие инвесторы. Они получают доходность по бондам, но теряют деньги, вложенные в них, если страховщик несет убытки из-за природных катастроф.

Сейчас на этом рынке распродажа. «Некоторые инвесторы в ситуации неопределенности готовы пожертвовать частью вложенных средств, чтобы не потерять все», – сказал FT гендиректор Aon Securities Поль Шультц.

Паевой фонд Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval ($4,5 млрд под управлением), инвестирующий в бонды катастроф, с начала недели получил 11% убытка, сообщает Bloomberg. Минимальная инвестиция в фонд Stone Ridge – $15 млн, забрать деньги инвесторы могут раз в квартал. В 2016 г. он заработал клиентам 6,4% прибыли, в 2015 г. – 7,9%, в 2014 г. – 11%, а с начала 2017 г. – 7,9% убытка. «Не могу сказать, что не переживаю из-за этого», – отмечает инвестор фонда Stone Ridge Стивен Барнс, финансовый консультант из штата Феникс.

Из-за приближения «Ирмы» и обострения ситуации в Северной Корее доллар в пятницу торгуется на минимуме 33 месяцев – долларовый индекс ICE снизился на 0,6% до 91,011, уровня января 2015 г.

«Ирма» может оставить без электричества более 3 млн домохозяйств и компаний. В связи с приближением урагана энергоснабжающая Florida Power & Light Company закроет две атомные электростанции во Флориде, а фермеры могут потерять урожай на $1,2 млрд – во Флориде выращиваются помидоры, апельсины, фасоль, огурцы, кабачки и сахарный тростник.

Что творится во Флориде

Обязательная эвакуация жителей юга Флориды в преддверии урагана «Ирма», охватившая минимум 500 000 человек, привела к многочасовым пробкам на основных магистралях штата и дефициту топлива на заправках, пишет The New York Times. По оценке ABC News, всего на территориях, подлежащих эвакуации, живут примерно 1,2 млн человек.

По оперативным данным, в пятницу на протяжении сотен километров, до самой границы с Джорджией, парализован основной путь эвакуации - шоссе 75.

Основную опасность для Южной Флориды, значительная часть которой лежит едва выше уровня моря, представляет штормовой нагон воды, мощность которого на побережье в районе островов Флорида-Кис может достичь 3 м. Это не исключает ураганных ветров и 200-400 мм осадков. Прогнозируемая метеорологами траектория урагана проходит прямо по оси полуострова Флорида.

Жертвами урагана уже стали 18 человек на островах Карибского бассейна. В пятницу, 8 сентября, «Ирма» обрушилась на Багамские острова.

Мощный нагон может нанести урон даже частной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. После инаугурации Трамп посетил на выходных резиденцию семь раз, сделав ее неофициальным Белым домом.