Всемирный банк разместил «пандемические облигации» на $322 млн

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Бонды от всех болезней

Второй транш покроет разные виды лихорадок, включая лихорадку Эбола RODRIGO ARANGUA / AFP

В среду Всемирный банк разместил два транша трехлетних бондов на $225 млн и $95 млн. Об этом сообщают FT и Swiss Re, выступившая организатором займа. Первый транш с доходностью 6,5% + полугодовой долларовый LIBOR покрывает пандемический грипп и атипичную пневмонию, второй транш (11,1% + LIBOR) – разные виды лихорадок, включая лихорадку Эбола. Инвесторам также предложено $100 млн свопов со страховкой от рисков.