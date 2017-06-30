Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Бонды от всех болезней
Всемирный банк разместил «пандемические облигации» на $322 млн
Средства пойдут на помощь бедным странам, в которых бушуют инфекционные заболевания
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Второй транш покроет разные виды лихорадок, включая лихорадку Эбола
RODRIGO ARANGUA / AFP
В среду Всемирный банк разместил два транша трехлетних бондов на $225 млн и $95 млн. Об этом сообщают FT и Swiss Re, выступившая организатором займа. Первый транш с доходностью 6,5% + полугодовой долларовый LIBOR покрывает пандемический грипп и атипичную пневмонию, второй транш (11,1% + LIBOR) – разные виды лихорадок, включая лихорадку Эбола. Инвесторам также предложено $100 млн свопов со страховкой от рисков.
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