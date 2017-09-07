Как выглядит разрушительная сила урагана «Ирма»

Carlos Giusti / AP

По прогнозам метеорологов, «Катя» и «Хосе» могут последовать по той же «аллее», что и «Ирма», и нанести значительный ущерб. Ожидается, что к пятнице ураган «Хосе» усилится и ему будет присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале. На фото Пуэрто-Рико

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