Как выглядит разрушительная сила урагана «Ирма»
Ураган обрушился на Карибы и идет на США, Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на юге страны
Один из сильнейших в истории наблюдений атлантический ураган «Ирма» достиг Пуэрто-Рико (неинкорпорированная территория США), сообщил «Интерфакс»
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Ураган вызвал массовые отключения электричества, без света осталось 900 000 человек
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«Ирме» присвоена максимальная – пятая – категория мощности по пятибалльной шкале Саффира – Симпсона, скорость ветра приближается к беспрецедентным 300 км/ч
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Ранее ураган обрушился также на островное государство Антигуа и Барбуда. По словам премьер-министра этой страны Гастона Брауна, практически все здания повреждены стихией
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От стихии также сильно пострадали французские острова Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море
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По последним данным, там погибли восемь человек, еще более 20 пострадали
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Власти Сен-Мартена заявили, что остров «разрушен на 95%»
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По силе «Ирма» превосходит ураган «Харви», который ранее обрушился на штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям
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На пути урагана американский штат Флорида, куда «Ирма» придет в воскресенье. К пятнице ураган должен ослабеть до третьей категории, однако власти США не исключают катастрофических наводнений. На фото покупка щитов для защиты окон от ветра
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Президент страны Дональд Трамп уже объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде. На фото жители покидают опасный район
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Кроме того, в настоящий момент в Атлантическом океане сформировались еще два урагана – «Катя» и «Хосе». На фото жители Доминиканской Республики готовятся к приходу стихии
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По прогнозам метеорологов, «Катя» и «Хосе» могут последовать по той же «аллее», что и «Ирма», и нанести значительный ущерб. Ожидается, что к пятнице ураган «Хосе» усилится и ему будет присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале. На фото Пуэрто-Рико
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