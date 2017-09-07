Международная жизнь

Как выглядит разрушительная сила урагана «Ирма»

Ураган обрушился на Карибы и идет на США, Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на юге страны
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