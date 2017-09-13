Мединский назвал настоящий повод для возмущения в связи с «Матильдой»

Министр культуры России Владимир Мединский сегодня выразил недовольство СМИ, приписавшими ему возмущение в связи с отказом кинотеатров от показа скандального фильма «Матильда», и уточнил, чем именно он возмущен.

«Поясняю. Возмущает, конечно, не «отказ кинотеатров» - это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма», - написал Мединский в своем Twitter.

Сегодня «Интерфакс» написал, что решение объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от показа фильма режиссера Алексея Учителя возмутило министра культуры Владимира Мединского. «Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», - привело агентство его слова.

12 сентября стало известно об отказе объединенной киносети от показа фильма из-за угроз в адрес кинотеатров. Это решение может лишить фильм около 20% сборов. Премьера фильма об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской запланирована на 26 октября.