Митрохин исключил выдвижение Гудкова на выборы мэра Москвы от «Яблока»

Председатель Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил, что Дмитрий Гудков «окончательно зачеркнул свои шансы» участвовать в выборах мэра Москвы от партии. Об этом он написал в среду в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Гудков отказался принимать участие в дебатах, на которые Митрохин его пригласил. Дискуссию Митрохин предлагал провести на «Эхе Москвы».

Объясняя свой отказ, Гудков напомнил, что он уже дважды за последние полгода публично дебатировал с Митрохиным, причем оба раза слушатели отдавали предпочтение его позиции.

«Единственный, с кем сейчас имеет смысл дебатировать в столице, — это Сергей Собянин», - написал Гудков на своей странице в Facebook.