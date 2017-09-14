Сыном Флинна заинтересовалось следствие США по делу о российском вмешательстве

Майкл Флинн-младший, сын экс-советника президента США по национальной безопасности стал объектом расследования по делу о влиянии России на американские выборы, сообщает NBC со ссылкой на четырех бывших и действующих правительственных чиновников. Следователей интересуют эпизоды его работы в лоббистской фирме отца, Майкла Флинна – Flynn Intel Group. Представитель Флинна-старшего от комментариев отказался.

Один из интересующих следствие эпизодов связан с визитом Флинна-младшего вместе с отцом в Россию в декабре 2015 г., на юбилей государственного телеканала Russia Today. Там Флинн-старший выступил с речью, за которую ему было заплачено почти $34 000. Он сидел за одним столом с президентом России Владимиром Путиным. Также приглашающая сторона оплатила перелет и пребывание Флиннов в роскошном отеле с 9 по 12 декабря.

Параллельно демократы выдвигают против Флинна новые обвинения. Они подозревают, что бывший советник по нацбезопасности не задекларировал свою поездку на Ближний Восток в 2015 г. в рамках частного предложения по строительству атомных электростанций по всему миру, сообщает Associated Press.

В 2016 г. Flynn Intel Group получила $530 000 от правительства Турции, но тогда он не регистрировался как лоббист интересов Анкары. Департамент юстиции полагает, что он был нанят турецким бизнесменом для сбора информации о турецком священнослужителе Фетуллахе Гюллене, которого Турция обвиняет в попытке госпереворота.