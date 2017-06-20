Демократы: Флинн утаил участие в переговорах о российско-американском ядерном проекте на Ближнем Востоке

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в 2015 г. ездил на Ближний Восток для работы по совместному американо-российско-саудовскому ядерному проекту, но не сообщил об этом и о своих контактах в ходе этих поездок, когда проходил очередную проверку на предмет безопасности. Как сообщает ABC News, это говорится в письме конгрессменов-демократов Элайджи Каммингса и Элиота Энджела. Они запросили информацию о деталях поездок Флинна. Речь идет о периоде, когда он оставил работу в Пентагоне и основал консалтинговую фирму Flynn Intel Group. По их данным, он там не только вел переговоры о планах по строительству в Саудовской Аравии атомных реакторов усилиями американских и российской государственной компаний, но и о закупках арабами российских вооружений в порядке частичной компенсации затрат российской стороны. Конгрессмены ссылаются на внутренние документы компаний X-Co Dynamics Inc./Iron Bridge Group и ACU Strategic Partners, участвовавших в переговорах.

Адвокат Флинна отказался комментировать эти утверждения. Упомянутые американские компании не ответили на запрос ABC News.

По сведениям конгрессменов, перед поступлением на службу в Белый дом в администрации Трампа Флинн проинформировал минюст США, что его работа в некоторый момент могла принести пользу властям Турции. О поездке в Саудовскую Аравию в октябре 2015 г. он сообщил минюсту, но опустил ключевые детали, в том числе кто оплатил эту командировку, зато упомянул отель, доказать существование которого конгрессмены на смогли. О поездке на Ближний Восток на переговоры по ядерному проекту летом 2015 г. он не упомянул вовсе. По версии, в ходе этих поездок Флинн участвовал в обсуждении проекта по строительству нескольких атомных реакторов на Ближнем Востоке, участвовал в разработке стратегии безопасности этого проекта и успокаивал Израиль и Египет, обеспокоенных этим проектом.