Путин рассказал о своей встрече с Флинном в 2015 году

Президент России Владимир Путин заявил, что при встрече с будущим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном в 2015 г. в Москве не успел с ним толком поговорить.

«Я даже по-настоящему не говорил с ним… Это уровень моего знакомства с мистером Флинном», — сказал Путин в интервью NBC News. Он пояснил, что лишь сидел с Флинном за одним столом. По словам Путина, о том, что Флинн имел отношение к важным делам и силовым службам США, он узнал позже.

Флинн занимал должность советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности с января по февраль 2017 г. Он был уволен по подозрению в связях с Россией во время выборов.