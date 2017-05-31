Флинн начнет давать показания по «российскому делу» 6 июня

Экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, отправленный в отставку на фоне подозрений в связях с Россией, согласился дать показания перед сенатским комитетом, который расследует предполагаемое влияние Москвы на американские выборы. Он начнет давать показания 6 июня и намерен сотрудничать с комитетом в максимально возможной степени, пока это не будет ущемлять его конституционные права, сообщил источник Bloomberg.

Неделю назад Флинн заявил, что не будет предоставлять сенаторам личные документы в рамках расследования, ссылаясь на «нарастающую общественную ярость» и право, гарантированное пятой поправкой Конституции, не свидетельствовать против самого себя.

Теперь же Флинн, по словам близкого к нему источника Associated Press, намерен предоставить в сенат документы, касающиеся, в частности, деятельности двух его компаний с одинаковыми названиями. Так, Flynn Intel Group Inc. консультировала турецкого бизнесмена, который в начале 2017 г. потребовал, чтобы американец зарегистрировался в Минюсте в качестве иностранного агента. Flynn Intel Group LLC использовалась для получения платежей за платные выступления Флинна. Среди плательщиков был отмечен российский телеканал Russia Today, который на Западе считают пропагандистским рупором Кремля. Платеж от RT составил $33 000, отмечает AP. По данным Bloombeg, за выступление на на торжестве RT, Флинн получил $45 000.

В марте The Wall Street Journal со ссылкой на документы одного из комитетов конгресса США сообщала, что Флинн получил во время сотрудничества с тремя российскими компаниями более $50 000. Две из них якобы перечислили ему по $11 250 осенью и летом 2015 г. По данным The Washington Post, одной из компаний является грузовая авиакомпания «Волга-Днепр», другой - «дочка» «Лаборатории Касперского» (перечислила гонорар за выступление в Вашингтоне). Третий платеж был от RT.