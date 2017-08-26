WSJ: спецпрокурор Мюллер изучает роль Флинна в деле о переписке Клинтон

Спецпрокурор по расследованию так называемого «российского дела» Роберт Мюллер изучает возможную причастность бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна к взлому почты Хиллари Клинтон.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, спецпрокурор полагает, что Флинн мог быть причастен к попытке неофициально получить электронные письма Клинтон.

По данным издания, поиском хакеров, которые могли украсть письма Клинтон, занимался республиканский активист Питер Смит. По его словам, Флинн поддерживал эту инициативу.

Как пишет WSJ, федеральные следователи изучают, координировал ли Флинн с Россией получение любого из 33 000 писем Клинтон, которые она уничтожила после того, как выяснилось, что она незаконно использовала частный сервер.