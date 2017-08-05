Кисляк рассказал о встрече с Флинном

Посол России в США Сергей Кисляк рассказал о встрече с Майклом Флинном. По его словам, они обсуждали темы, важные для взаимодействия России и США, прежде всего — борьбу с терроризмом. Кисляк подчеркнул, что они общались «о самых простых вещах» и никаких секретов со стороны России не было.

«Никаких секретов, во всяком случае, с нашей стороны не было», — сказал Кисляк в эфире канала «Россия 24». При этом он подчеркнул, что это общение было «совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное».

Флинн занимал должность советника президента США по нацбезопасности с 20 января по 13 февраля 2017 г. Его обвинили в том, что он не полностью раскрыл содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.