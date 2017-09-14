США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика

В день начала российско-белорусских учений «Запад-2017» США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие.

По данным MilRadar, бомбардировщики из состава 307-го авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана), после перелета над Атлантикой должны прибыть на авиабазу Фэрфорд в Великобритании.

Прибытие самолетов с позывными MYTEE53 и MYTEE51 ожидается соответственно в 13.44 и 14.08 по московскому времени. В настоящее время в Европе уже находятся два американских стратегических бомбардировщика - B-1B и B-52H.

Сегодня, 14 сентября, стартовали совместные стратегические учения «Запад-2017» ВС России и Белоруссии на территории союзных государств. В учениях принимают участие до 12 700 военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.