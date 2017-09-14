Российские военные считают страхи по поводу «Запада-2017» необоснованными

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Некоторые западные политики и эксперты говорят, что заявленные цифры занижены, не включают в себя численность сил, задействованных параллельно в других учениях и тренировках Виктор Драчев / ТАСС

В четверг на нескольких полигонах России и Белоруссии начинаются совместные стратегические учения «Запад-2017», которые продлятся до 20 сентября. Они вызвали крайне нервную реакцию у ряда восточноевропейских политиков и представителей НАТО задолго до их начала. Так, еще в феврале президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью журналу Foreign Policy заявила, что учения могут быть использованы для вторжения в Прибалтику, а министры обороны Эстонии и Германии Юри Луйк и Урсула фон дер Ляйен оценили численность участвующих в маневрах войск в 100 000 человек.

Как рассказал 29 августа иностранным военным атташе замминистра обороны России Александр Фомин, в учениях примет участие 12 700 человек, в том числе 5500 от Белоруссии и 7200 от России (около 3000 из них будет переброшено в Белоруссию), будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, около 250 танков, до 200 артиллерийских систем и минометов и 10 кораблей. Поскольку эти цифры ниже потолка, установленного Венским документом 2011 г. о военных мерах доверия, учения не требуют приглашения иностранных наблюдателей, но они все же были приглашены белорусским минобороны, а российское военное ведомство пригласило на маневры иностранных журналистов. По словам Фомина, легенда учений состоит в «борьбе с террористами, получающими помощь из-за рубежа».

Некоторые западные политики и эксперты говорят, что заявленные цифры занижены, не включают в себя численность сил, задействованных параллельно в других учениях и тренировках, а также персонала других ведомств, и в качестве доказательства приводят заказ российским Минобороны в начале года примерно 40 000 вагонов для перевозок в Белоруссию, отмечает редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Однако в Венском документе однозначно сказано, что персонал других ведомств (в данном случае – от МВД и ФСБ до Банка России и Минпромторга) не засчитывается, а тренировки, связанные с «Западом», прошли раньше (по материально-техническому обеспечению – в августе в Ярославской области) и тоже не должны учитываться, уверен эксперт. А 40 000 вагонов предназначены для всех воинских перевозок между Россией и Белоруссией в течение года, поясняет Мураховский. Сами же учения носят скорее командно-штабной характер, поэтому количество задействованных войск так невелико: танковый батальон обозначает дивизию, а рота морской пехоты – бригаду, добавляет он.

Алармизм заявлений об этих учениях вызван не только желанием привлечь внимание заголовками о «русской угрозе», но и частными интересами, считает эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин. Для Польши, Украины и стран Прибалтики это не столько выражение реальных страхов, сколько желание повысить свою значимость в глазах США. Свои интересы есть у американского Европейского командования и армии США, в первую очередь в рамках борьбы за бюджет, а также у американского ВПК – сейчас обсуждается продажа систем ПВО Patriot Польше и Румынии. Оценки же авторитетных американских экспертов и официальных представителей НАТО значительно сдержаннее, отмечает эксперт.

С численностью задействованных сил все упирается в методологию подсчета, продолжает Тебин. Нет оснований предполагать, что количество войск, непосредственно задействованных в учениях, превысит объявленный потолок, но с учетом проверки боеспособности войск, не принимающих непосредственного участия в маневрах, и сил других ведомств это число будет значительно выше. Но это справедливо и в отношении США и НАТО, которые часто проводят одновременно ряд крупных маневров, напоминает эксперт: так, одновременно с учениями Anaconda 16 проводились достаточно крупные согласованные учения Saber Strike 16 и Swift Response 16.