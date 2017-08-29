Семь истребителей США приземлились в Литве перед учениями «Запад-2017»

В связи с приближением российско-белорусских военных учений «Запад-2017» США укрепили миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии. На авиабазе ВВС Литвы в Шяуляе во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle ВВС США, подтвердили агентству BNS в минобороны страны.

В конце июля президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что во время учений «Запад-2017» США могут разместить в Литве семь истребителей. «Мы ожидаем, что будет семь самолетов, что почти вдвое [больше обычного], в ближайшее время», - сказала она. Обычно натовскую миссию воздушной полиции в пространстве стран Балтии ведут по четыре истребителя, базирующиеся на аэродромах в Литве и Эстонии.

Сегодня заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что любая информация о «российской угрозе» и том, что на учениях «Запад-2017» готовится «плацдарм для вторжения» и «оккупации» Литвы, Польши или Украины», не имеет ничего общего с реальностью.

Российско-белорусские стратегические маневры «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября, в них задействовано около 13 000 человек. Сценарий учений - отражение нападения групп террористов, проникших на территорию Белоруссии и Калининградской области России с целью «проведения террористических актов и дестабилизации обстановки в Союзном государстве». Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику как с воздуха, так и моря. В учениях участвуют до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе до 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.