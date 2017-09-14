Украина решила углубить Азовское море

В Киеве решили углубить дно Азовского моря, передает «РИА Новости» со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.

В акваторию моря уже направлен земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». «Сейчас стоит необходимость перемещения этих судов с целью обеспечения проведения срочных дноуглубительных работ в акватории Азовского моря», — пояснил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Украинское правительство ранее одобрило данное предложение.

Ранее мининфраструктуры Украины также изучало возможность углубления дна в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море для поддержания их навигационных габаритов.