Мост на Сахалин станет стройкой следующего десятилетия

Стоимость его строительства может превысить 600 млрд руб., хотя острой потребности в проекте нет

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Железная дорога окупится только при условии комплексного проекта до Хоккайдо, отмечает Блинкин Сергеев Владимир / ИТАР-ТАСС

Проект абсолютно планетарного масштаба – так охарактеризовал строительство моста от материка на Сахалин, а от Сахалина до Хоккайдо президент Владимир Путин. Решение о строительстве моста на Сахалин практически принято, заявил его полпред в ДФО Юрий Трутнев. Планируется довести до тихоокеанского побережья железную дорогу и построить переход до Сахалина, цитирует «Интерфакс» первого вице-премьера Игоря Шувалова. Вторую часть – мост от южной части Сахалина до Хоккайдо – Россия предлагает Японии строить вместе, продолжает он, речь идет о «смешанном автомобильно-железнодорожном переходе».

Даже после крымского проекта мост на Сахалин удивляет: он будет строиться посреди «ничего», говорит федеральный чиновник. Помимо перехода в районе пролива Невельского, длина которого составляет всего 7 км (самый узкий перешеек в Татарском проливе), необходимо построить подъездные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине, пояснил ТАСС министр транспорта Максим Соколов: всего 500 км железной дороги.

Соколов оценивал строительство моста с подъездными путями в 500 млрд руб. в ценах 2013 г. Это примерно 615 млрд руб. в ценах II квартала 2017 г., подсчитал партнер PwC Дмитрий Ковалев. Изначально сумма была ниже: в июне Путин оценил стоимость строительства «ниже, чем Керченского моста, это около 286 млрд», оговорившись, что оценки предварительные и не включают подъездные пути. Стоимость Керченского моста – 223 млрд, но с расходами на безопасность, выкуп земли и подъезды к мосту – свыше 300 млрд.

Представитель Росавтодора категоричен: Путин ранее (получить комментарий его пресс-секретаря вчера не удалось) имел в виду железнодорожный мост, а не автомобильный. «Мы корректируем ТЭО (технико-экономическое обоснование), оно готово», – сообщил ТАСС первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Корректировка завершится в декабре, говорит человек, близкий к РЖД. Представители Минтранса и РЖД от дополнительных комментариев отказались.

Стоимость строительства моста и 500 км двухколейной железной дороги – до 500 млрд руб., оценивает директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Учитывая непростые условия – сложный климат, высокая сейсмическая активность, слабое развитие инфраструктуры или ее отсутствие, – сумма вполне адекватна, говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов, возможно, потребуется создать консорциум.

Керченский мост, с которым Путин сравнил мост на Сахалин, структурирован как госзаказ, единственный исполнитель – «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. За мост на Сахалин мог бы взяться и «Стройгазмонтаж» – ему нужно будет занять мощности, которые освободятся по завершении Керченского моста, рассуждал в июне консультант инфраструктурных проектов. Говорить об участии «Стройгазмонтажа» в строительстве моста на Сахалин до появления проекта преждевременно, утверждает его представитель, кроме того, компания сосредоточена на строительстве Керченского моста, это приоритетный проект.

Железная дорога окупится только при условии комплексного проекта до Хоккайдо, отмечает Блинкин. Коридор будет иметь особое значение, только если будет построен переход на Хоккайдо, признает и Соколов, это будет стройка следующего десятилетия.

В Крыму проживает 2,5 млн человек, а на Сахалине – 500 000, и такой потребности в мобильности людей и грузов нет – он дорогой, бессмысленный, в малонаселенном регионе, говорит гендиректор Infranews Алексей Безбородов, на эти деньги можно соединить между собой, минуя Москву, многие областные центры, улучшив экономическое взаимодействие регионов. Сумма в 500 млрд руб. существенно больше многих статей расходов федерального бюджета в 2017 г., в том числе на здравоохранение, сопоставима с расходами на образование. Экономического смысла в строительстве моста нет, согласна директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Японский бизнес традиционно использует танкерные перевозки, рассуждает она, тем более не нужен мост просто на Сахалин, куда полезнее развивать паромное сообщение с островом и дороги на севере Сахалина. Это прежде всего политический проект – связать Сахалин с материком, заключает она.