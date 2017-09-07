Mitsui изучит участие в проекте моста с Хоккайдо на Сахалин

Японская корпорация Mitsui & Co., Ltd готова изучить возможность участия в проекте строительства автомобильно-железнодорожного перехода с Хоккайдо на Сахалин, заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке председатель совета директоров корпорации Масами Иидзима. «Пока мы не видели конкретного проекта, так что нужно рассмотреть экономическую рентабельность. Но если проект хороший и если он будет выгоден обоим народам, тогда мы оптимально рассмотрим вопрос», - передает Прайм.

Накануне о предложении России к Японии об участии в строительстве автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина, рассказал в ходе сессии ВЭФ первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, стороны всерьез обсуждают этот проект, а современные технологии могут сделать его не таким дорогим.

В начале года спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выражал сомнения в реализуемости проекта.