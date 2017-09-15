Focus принес извинения за неудачное высказывание о Путине и собаке

Главный редактор журнала Focus Magazin Роберт Шнайдер позвонил в посольство России в Германии и «лично выразил сожаление в связи с известными высказываниями в журнале» в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-атташе посольства Денис Микерин на своей странице в Facebook.

Шнайдер заверил, что «редакция ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства». При этом, приняв доводы посольства, он «признал исключительную некорректность выбранной формулировки и принес свои извинения, в т.ч. перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж». Представитель посольства счел принесеные извинения основанием для продолжения диалога», но затруднился в выборе: «следует ли рассматривать это просветление как секундную вспышку или все же как луч света в темном царстве», решив, что «покажет время».

В статье, за которую пришлось извиняться главному редактору, речь шла об отношении к российскому президенту федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. «Она боится путинской собаки, но не боится собаки-Путина» («Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vor dem Hund Putin»), цитировала Meduza задевший Москву пассаж.

Извинений от журнала требовало посольство России в Германии. Пресс-секретарь назвал высказывание «недопустимым».