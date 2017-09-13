Кремль назвал «недопустимым» высказывание о Путине в журнале Focus

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание о президенте Владимире Путине, опубликованное в журнале Focus, является «недопустимым», а само издание известно «крайней субъективностью» и «русофобством». Об этом он сообщил журналистам в среду, пишет агентство РБК.

В Кремле, добавил Песков, не считают журнал заслуживающим внимания источником информации. Он подчеркнул, что любое «оскорбление» бросает тень на репутацию Focus.

Статья, в которой приводится высказывание о Путине, была опубликована в журнале Focus под № 37 за 2017 г. В частности, речь идет об одном из пунктов материала «50 аргументов в пользу Меркель», звучащем как «Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vor dem Hund Putin». Один из вариантов перевода этого высказывания: «Она боится путинской собаки, но не боится собаки-Путина», отмечает Meduza.

12 сентября посольство России в Германии потребовало от журнала извинений за это высказывание. В дипломатической миссии выразили надежду на то, что «оскорбительное высказывание в отношении российского президента является не чем иным, как неудачным лингвистическим упражнением журналиста, которое допустили к печати по ошибке», указывает «Лента.ру».

Пресс-секретарь Focus Алис Вагнер в свою очередь подчеркнула, что издание не планировало оскорблять или унижать Путина, а речь шла об «ироничной игре слов» со словом «собака»: «Термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund)», - заявила она. Вагнер заключила, что, по всей видимости, «адекватно» передать эту «иронию» на русском языке невозможно.