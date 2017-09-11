Путин и Меркель обсудили реализацию минских договоренностей

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о готовности Москвы учесть в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Кроме того, в ходе телефонного разговора был затронут также ход реализации минских договорённостей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Подчёркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих т. н. "школьное перемирие", согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств нормандского формата», - говорится в сообщении.