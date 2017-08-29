Меркель снова связала отмену российских санкций с минскими соглашениями

Санкции Евросоюза будут сняты с России, когда в них больше не будет необходимости, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее цитируют Stern и Merkur.de. Целью ЕС в этом отношении она назвала выполнение условий минских соглашений.

Канцлер отметила, что к началу учебного года в Донбассе удалось добиться прекращения огня. «Если нам удастся обеспечить выполнение минских договоренностей, велики шансы, что санкции будут сняты», - добавила она. Ранее она также увязывала возможность отмены санкций с реализацией минских соглашений. Прекращение огня в регионе - это только один из пунктов достигнутых договоренностей. Меркель отметила, что до сих пор у Украины нет полного контроля над своей территорией, передает АР. Она призвала стороны продолжать диалог, чтобы в итоге было выработано решение проблемы, которое сделает возможным отмену санкций. Снятие этих ограничений пойдет на пользу и экономике России, и экономике Германии, считает канцлер.

«Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией», - цитирует канцлера ТАСС. Ранее, комментируя санкции США «Эху Москвы», американский посол в России заявил, что «администрации Обамы был представлен выбор — хотите ли вы войну с Россией?», так как войны никто не хотел, по его словам, были введены санкции как способ выражения несогласия с действиями России.

Также Меркель подтвердила, что считает аннексию Крыма нарушением международного законодательства, сообщают германские СМИ.