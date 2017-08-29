США попытаются изменить политику России на востоке Украины

Но у Белого дома нет для этого реальных рычагов, считают американские эксперты

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США и Россия оценивают ситуацию в Донбассе со слишком разных точек зрения Maxim Zmeyev / Reuters

В Вашингтоне всерьез изучают возможность поставок летального оружия Украине, но окончательное решение примет президент Дональд Трамп, сообщил в интервью Financial Times спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, отношения России и США важны, но их «искалечит эта проблема на Украине». У России есть войска на востоке Украины и их нужно вывести, заявил Волкер: «Сейчас администрация озабочена тем, продолжить ли нам отказываться от этой темы, как это делал Барак Обама, или измениться. Никаких новых решений еще не принято, но на самом высоком уровне люди очень серьезно этим вопросом занимаются». Заявления Волкера перечеркивают последние надежды Москвы на улучшение отношений с США после избрания Трампа, полагает газета.