Песков назвал условия размещения миротворцев ООН в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал два главных условия для размещения миротворцев ООН в зоне конфликта на юго-востоке Украины. «Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон», – сказал Песков, подчеркнув, что Россия не является участником военных действий и стороной конфликта.

Как разрешение на введение миротворцев, так и разрешение самого конфликта должны обсуждаться между Киевом и властями непризнанных республик – ЛНР и ДНР. «Миротворцы без согласования сторон нигде не размещаются. Поскольку таких инцидентов не было, то это и представить себе невозможно», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов обсуждать с членами Совета Безопасности ООН введение миротворческой миссии в Донбасс. При этом он подчеркнул, что миротворцы должны быть размещены на всей неконтролируемой Киевом территории Донбасса, в том числе на российско-украинской границе.

«Мы выступаем за развертывание полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Она должна иметь целью не консервацию российской оккупации и легализацию российского военного присутствия, а обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и полное восстановление территориальной целостности нашего государства», - сказал Порошенко во время ежегодного обращения к Верховной раде.

Президент Украины также заявил, что среди миротворцев не должно быть «представителей страны-агрессора и стороны конфликта».

Кроме того, по его словам, ни о каком согласовании с представителями ополченцев параметров будущей миссии ООН «не может идти речи». «Работа над упомянутой инициативой никоим образом не является основанием для отмены существующих международных санкций против России. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины через выполнение минских договоренностей», - добавил он.